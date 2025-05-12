Главный режиссер российского театра бесследно исчез в День Победы

В день празднования Великой Победы, 9 мая, бесследно исчез главный режиссер театра кукол «Арлекин» в городе Волжском Волгоградской области Борис Касьянов. Об этом пишет V1.RU со ссылкой на слова супруги пропавшего.

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Вероника Касьянова рассказала, что последний раз 38-летнего мужчину видели на работе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он вышел из театра и решительно направился вдаль, однако больше его никто не видел.

Муж в этот день все вещи, включая телефон, оставил на работе, заявила супруга.

Она также добавила, что муж находится в последнее время в депрессивном состоянии, ему может требоваться помощь медиков. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что в Дагестане организованы масштабные поиски маленького ребенка, пропавшего в населенном пункте Бежта. По предварительной информации, мальчик 2021 года рождения упал в реку.