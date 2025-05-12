Стали известны подробности жуткой гибели 18-летней девушки в Перми. По некоторым данным, перед трагедией к ней приставали мигранты, пишет Baza.

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Тело Надежды было обнаружено на кольях забора в ночь на 11 мая возле бара на улице Маршала Рыбалко. Металлический штырь был воткнут в её грудную клетку слева. По предварительному заключению, девушка пыталась перелезть через ограждение, но сорвалась и погибла на месте.

Сотрудники бара рассказали, что Надежда и ее подруга были сильно пьяны. В какой-то момент Надежда вышла в туалет и не вернулась, причем непонятно, как она оттуда вышла. Подруга подождала ее, но потом уехала домой.

Некоторые СМИ пишут, что девушку могли похитить и изнасиловать - по некоторым данным, когда погибшую нашли, у нее были расстегнуты джинсы. Однако правоохранители эту версию пока не подтверждают.