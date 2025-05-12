Мужчина был найден мертвым в вольере с кенгуру

В Южной Каролине (США) полицейские начали расследование после того, как тело 52-летнего мужчины было обнаружено в вольере с кенгуру-валлаби на ферме, принадлежащей родственнику погибшего. Правоохранительные органы заявили, что это происшествие может быть непредвиденным результатом последствий взаимодействия человека с дикой природой.

По словам представителей полиции округа Хорри, тело мужчины было найдено в вольере, где содержались кенгуру и валлаби разного возраста и размера. Правоохранительные органы уточнили, что погибший был обнаружен с множественными травмами, полученными, по предварительным данным, от удара тупым предметом. Заместитель главного коронера Тамара Уиллард подтвердила личность погибшего — это был 52-летний Эрик Слейт.

Владелец фермы Роберт Слейт сделал публичное заявление, и подчеркнул, что «животное не покидало своего вольера». Он попросил окружающих проявлять уважение и поддержку, отметив, что сейчас на первом месте семейная трагедия.

Сообщается, что деятельность фермы 5 Star Farm включает организацию общественных мероприятий: катание на верблюдах и пони, рождественские представления, вечеринки и другие развлечения, привлекающие посетителей со всего региона. Но произошедшее стало для местных жителей шоком, поскольку такие ситуации со смертельным исходом крайне редки, особенно в условиях, когда животные содержатся в специальных вольерах и регулярно проходят ветеринарные осмотры.

Эксперты подчеркивают, что крупные кенгуру и валлаби — представители австралийской фауны, которых человек обычно рассматривает как мирных существ, на деле могут проявлять агрессивное поведение, особенно в ситуации угрозы или стресса.

В Австралии случаи гибели людей от рук кенгуру считаются исключительными, однако официальные ведомства подчеркивают, что подобные животные — потенциальная опасность. Они обладают мощными мускулами, острыми когтями и могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или голод. В частности, правительство штата Квинсленд призывает быть осторожными и уважать природные инстинкты кенгуру и валлаби.

«Многие считают крупных самцов мирными и пасущимися животными, — заявляют специалисты. — Однако в определенных ситуациях, например, когда животные чувствуют угрозу или остаются голодными, они могут стать очень агрессивными и нанести серьезные повреждения человеку».

Расследование трагедии активно продолжается. Полицейские уже собирают улики, проводят экспертизы и опросы свидетелей. Пока не ясна точная причина гибели мужчины: был ли это несчастный случай, связанный с взаимодействием с животными, или же произошла некая неурядица, приводящая к конфликту. Владелец фермы подчеркнул, что животные были под надзором и что они придерживаются всех правил безопасности.