Боксер избил жителей российского города с криком «вы — русские твари»

В Нижнем Новгороде мужчина избил горожан с криком «вы — русские твари». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

© xavierarnau/iStock.com

Жители одного из микрорайонов города пожаловались на группу подростков, которая нарушали покой мирных жителей, после чего стали нападать на людей.

Когда после одной из стычек они позвали подмогу, во двор заехал мужчина — тренер по боксу по фамилии Оганесян. Он начал избивать жителей, оскорбляя их по национальному признаку. После этого россияне попросили о помощи активистов — те взяли их под свою защиту.

Ранее в Орловской области цыгане поплатились за обращенные к продавщицам оскорбления. Они также называли россиянок «русскими тварями». После составления протокола об административном правонарушении цыганам пришлось заплатить штраф.