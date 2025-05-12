Двоих россиян задержали в сауне с восемью детьми

В одной из саун Екатеринбурга задержали двоих 41-летнего и 45-летнего мужчин – они пришли в заведение с восемью детьми.

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Телеграм-канал Ural Mash пишет, что они заманили туда несовершеннолетних под видом кастинга в модельное агентство.

По информации источника, на входе мужчины представлялись тренерами. В компании детей, пришедших в сауну, была одна девочка. Неладное заподозрил сотрудник заведения – он вызвал полицию.

Один из школьников рассказал, что мужчины общаются с ними уже два месяца, а также угощают фасфудом и зовут «на съемки». 11-летний мальчик сообщил, что некоторые ребята уже «сфотографировались». По словам его отца, в телефоне одного из задержанных мужчин нашли интимные фото с детьми.

Телеграм-канал пишет, что после задержания одного из мужчин отпустили. В следственный комитет подано заявление.

Ранее стало известно, о задержании в Ставропольском крае мужчины, которого заподозрили в систематическом растлении собственной дочери. По данным следствия, он совершал преступные действия в отношении девочки с 2021 года, когда ей исполнилось 14 лет.