Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо охранника в московском метро

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо охранника на станции московского метро «Таганская». Инцидент произошел после того, как сотрудник охраны сделал замечание подозреваемому за то, что он попытался пройти на станцию без оплаты проезда. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Ранним утром двое мужчин, предположительно, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в вестибюль станции «Таганская» Кольцевой линии. Они попытались пройти через турникет без оплаты проезда. Один из злоумышленников успел перепрыгнуть через ограждение, когда подоспели сотрудники службы безопасности и сделали замечание. В ответ нарушитель распылил в лицо представителя столичного метрополитена содержимое аэрозольного баллончика, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавший обратился за помощью к медикам, теперь его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее полицейские задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо оппонента и пытавшегося напасть на остальных пассажиров, на станции московского метро «Арбатская». Врачи нашли у пострадавшего пассажира реактивный конъюнктивит обоих глаз.