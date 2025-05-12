СК проверит причастность мигрантов к смерти девушки на заборе в Перми

В Перми в ночь на 11 мая на заборе обнаружили тело девушки, насаженное на металлический штырь. О находке сообщил со ссылкой на очевидцев портал 59.RU. "Возле [бара] "Пиво и мясо" на заборе увидели девочку, парни пошли в туалет сходить, думали, что манекен, волосы поднимают, а там девочка с открытым ртом", - заявили очевидцы. По информации СМИ, девушку звали Надежда. На момент смерти ей было 18 лет. Как рассказали в баре, тело обнаружили около 04:00 по местному времени (02:00 мск). В тот момент заведение было еще открыто, так как по выходным работает до пяти утра. При этом место, где обнаружили погибшую, не попадает в поле обзора камер видеонаблюдения. Несчастный случай В пермском МВД уже выдвинули свою версию произошедшего. В полиции изданию сообщили, что, по предварительной информации, произошел несчастный случай, а криминальной составляющей в смерти девушки нет. "Сотрудники бара рассказали полицейским, что когда погибшая пришла с подругой в бар, там находилось всего 7 посетителей. У девушек с собой была полуторалитровая бутылка пива, и они были сильно пьяны. Надя попросила пустить ее в туалет, но оттуда уже не вернулась. Подруга некоторое время подождала Надю, потом поискала по бару и затем вызвала такси и уехала домой", - писала Baza. По данным Telegram-канала, Надежда висела на заборе - металлический штырь был воткнут в грудную клетку. Правоохранители осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что девушка хотела перелезть через забор, но не удержалась, упала на штырь и скончалась на месте. Такую же информацию привел и источник 59.RU. По его словам, девушка отдыхала в баре вместе с подругой, обе были в нетрезвом состоянии. В какой-то момент погибшая вышла из заведения, а когда решила вернуться, зачем-то полезла на пристрой, в полуметре от которого и находится железный забор с заостренными пиками. Надежда не смогла удержаться на пристрое и упала на забор. Он также добавил, что ~у девушки обнаружили всего одно проникающее ранение живота~. Другая версия При этом издание также отметило, что в соцсетях обсуждают и другую версию произошедшего. "Местные рассказывали, что этот бар "славится криминалом на весь Закамск (район Перми. - "Газета.Ru")". В комментариях писали, что ~девушку якобы увели двое мигрантов, а хозяин бара якобы сказал подруге девушки, что ее "поюзают" и привезут обратно~", - говорилось в публикации портала. Сестра девушки Полина также рассказала "Комсомольской правде", что Надежду могли изнасиловать, так как у нее ~была расстегнута ширинка~. Перед этим, как уточнила Полина, девушку увезли "какие-то мужчины". "Кроме того, она висела в совсем неестественной позе - сама бы она так не смогла бы повиснуть", - добавила сестра девушки. Обстоятельства смерти Надежды проверят сотрудники Следственного комитета - на причастность проверят мигрантов. Как сообщили в ведомстве, следователи уже начали изучать информацию, что погибшая якобы подверглась преследованию со стороны приезжих, которые угрожали ей изнасилованием. "Не могла сама этого сделать" Знакомая девушки рассказала 59.RU, что Надежда была доброй и общительной. Так же погибшую охарактеризовала и ее подруга Вера. "Она была очень светлым и веселым человеком. Всегда помогала родителям, была отзывчива. Интересовалась искусством, работала в лагере", - сообщила девушка. У Надежды был молодой человек, который сейчас проходит срочную службу в армии. Ему первому сообщили о смерти девушки. По словам знакомой, парень был в истерике, когда узнал, что произошло. "Мама до сих пор не может отойти от случившегося, плачет весь день. Она точно не могла сама этого сделать, ведь у ее парня скоро дембель. Он хотел сделать ей предложение. Они планировали жить вместе", - уточнила сестра Надежды. Kp.ru также пишет, что девушка приехала из деревни Мокино в Закамск в гости к брату. В Перми Надежда планировала устроиться на работу. По данным издания, в тот день в бар ей предложила пойти одна из подруг.