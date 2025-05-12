Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила своего ребенка в самолете

Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила своего новорожденного ребенка в салоне самолета после приземления. Сообщается, что гражданка хотела забрать багаж, потому попросила стюардессу присмотреть за малышом, пока не вернется, однако позже на борт ее не пустили.

«Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила своего новорожденного ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом. Она попросила стюардессу присмотреть за малышом, пока она не вернется», — сообщил telegram-канал «База», отметив, что обратно в самолет женщину не пустили.

По данным источника, после выхода пассажиров бортпроводники обнаружили на одном из сидений новорожденного и несколько сумок. Командир воздушного судна незамедлительно сообщил о находке полиции.

В ходе разбирательств выяснилось, что женщина впервые воспользовалась авиаперелетом и опасалась запутаться при получении багажа. Она решила оставить ребенка под присмотром бортпроводницы, однако персонал авиакомпании не был до конца осведомлен о ее намерениях.

Женщина действительно получила багаж и передала его своему супругу, однако, когда попыталась вернуться за своим ребенком, ей было отказано в повторном допуске на борт. После инцидента на место прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Вместе с полицейскими они провели с Мадиной разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий и отпустили ее вместе с младенцем.