Стало известно о задержании машины с блоком управления БПЛА в Москве

В Москве сотрудники ДПС задержали "Газель" с блоком управления БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале публицист и телеведущий Александр Семченко. Однако официальных данных об этом пока нет.

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"В Москве сотрудниками ДПС была остановлена Газель, при досмотре которой был обнаружен блок управления для БПЛА, а в прицепе - пусковая установка для БПЛА", - написал Семченко.

Других подробностей пока нет. Также неизвестно, была ли установка предназначена для передачи российским военным, или же работали диверсанты.

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