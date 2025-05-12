Бывший глава «Башнефти» Хорошавцев объявлен в розыск

Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор Виктор Хорошавцев заочно арестован и объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на Тверской суд Москвы сообщает РИА Новости.

По данным суда, Хорошавцеву заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

«Хорошавцеву В.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - пояснили в пресс-службе, отметив, что он объявлен в международный розыск.

При этом подробности уголовного дела в суде не уточнили.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, экс-глава региона вместе с сообщниками похитил 1 млрд рублей, которые предназначались АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.