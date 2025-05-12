«Забрать всё до копейки»: эксперт о задержании российского чиновника в Турции

Политический аналитик Алексей Ярошенко прокомментировал новости о задержании в Турции экс-чиновника Социального фонда России, подозреваемого в коррупции. Эксперт заявил «Царьграду», что этот случай может стать прецедентом, и призвал наказывать чиновников за коррупцию полной конфискацией имущества.

В начале мая источники RTVI сообщили о задержании в Турции экс-главы ингушского филиала Социального фонда России Ислама Сейнароева. По данным телеканала, он стал фигурантом дела о масштабных хищениях из Социального фонда.

Всего в деле почти сорок фигурантов. Общий ущерб от их действий оценивается в более чем два миллиарда рублей.

«Деньги из Соцфонда, напомню, это не мифическая нефть. Это выплаты пенсионерам, пособия многодетным, инвалидам. Это деньги самых незащищенных слоев общества. Украсть их - значит, воровать не просто у государства, а у самых уязвимых», - так Ярошенко прокомментировал это дело.

По его мнению, коррупционеров «даже не всегда надо сажать». Эксперт назвал гораздо более эффективным наказанием «забрать всё до копейки».

«И пусть он идет по миру, побирается. Но забрать все, по-настоящему. <…> Квартиры, машины, все забрать. И пусть мучается на свободе. Потому что в тюрьме его кормят за казенный счет», - заявил Ярошенко.

По его мнению, тюремные сроки в случаях с коррупционными преступлениями часто несоизмеримы содеянному. Также эксперт отметил, что эпизод с задержанием чиновника может стать знаковым.

«Сегодняшний эпизод - это хорошо. Но за ним должен последовать сигнал: все, кто вывозил наворованное, найдутся», - подчеркнул он.

Ярошенко добавил, что эффективным нововведением в законодательстве РФ может стать отмена срока давности по коррупционным преступлениям. Он назвал это не просто борьбой с коррупцией, а «вопросом национальной безопасности и национального развития».