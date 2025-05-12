Россиянин впал в кому, прыгнув с пирса в турецком отеле

Российский турист Никита Чистокистов пережил клиническую смерть и впал в кому в Турции после неудачного прыжка с пирса отеля «Адам и Ева» в Анталии, сообщает SHOT.

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29-летний массажист из Москвы получил тяжелые травмы, включая перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое, из-за недостаточной глубины при нырянии. В больнице у него зафиксировали клиническую смерть, он был подключен к аппарату ИВЛ.

По предварительным оценкам, лечение обойдется примерно в 20 тысяч долларов. Родственники пострадавшего утверждают, что отель и турфирма «Пегас» отказали в помощи, страховая компания тоже ничего не выплатила.

Друзья Никиты также отметили, что предупреждающая табличка с просьбой не прыгать с пирса появилась только через несколько дней после инцидента.