Задержана семейная пара, которая наладила канал поставки нелегалов в РФ

Сотрудники полиции задержали супружескую пару из Зеленодольска в Татарстане, которые незаконно легализовали в РФ более 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Супружеская пара из Зеленодольска задержана по подозрению в организации канала незаконной миграции. Мои коллеги из МВД по Республике Татарстан пресекли преступную деятельность, в результате которой на территории Российской Федерации было легализовано более полутора тысяч иностранцев", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что задержанные учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за деньги оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан.

По этому факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства преступной деятельности и соучастники фигурантов устанавливаются.