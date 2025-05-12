Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы оспаривает условия содержания в колонии

Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин», продолжает активно бороться за изменение условий своего содержания.

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы, осужденный в 2015 году за организацию убийства следователя и подготовку теракта, экс-градоначальник с 2017 года регулярно обращается в суд с различными исками.

Основные претензии Амирова касаются организации питания, медицинского обслуживания и бытовых условий в колонии. Будучи прикованным к инвалидной коляске, он неоднократно жаловался на отсутствие необходимых приспособлений в камере. В числе требований фигурировали улучшение рациона, доступ к спортивному инвентарю, радиоприемнику и другим предметам быта.

Хотя большинство исков было отклонено, некоторые усилия Амирова увенчались успехом. В частности, суд обязал администрацию колонии обеспечить ему доступ к телевидению и возможность совершать покупки в лагерном магазине. Последнее заявление было подано осенью 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта в новокузнецком военкомате.