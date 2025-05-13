В Подмосковье произошел пожар на строительном рынке

В поселке Андреевка Московской области произошел пожар на строительном рынке. Об этом сообщает МЧС в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло в здании чайханы, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. К тушению привлекли 25 спасателей и 5 единиц техники.

На данный момент возгорание удалось локализовать, уточнили в МЧС.

Накануне сообщалось, что в городе Братске Иркутской области во время сильного ветра произошел крупный пожар в микрорайоне Телецентр. В результате возгорания пострадали несколько зданий. Во время горения произошел взрыв. Как пишет «Бабр Медиа», работу пожарных осложнили как условия погоды, так и желающие посмотреть на происшествие люди.

Утром 12 мая стало известно о самом масштабном за семь лет пожаре в Муравьевском парке в Амурской области. По данным журналистов, возгорание в заказнике произошло по вине человека. Пламя бушевало в течение двух дней. В результате выгорела большая часть водно-болотных угодий и рощ. В огне пострадало значительное количество зверей и пернатых, в частности гнезда с кладками редких японских журавлей и дальневосточных аистов.