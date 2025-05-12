На Украине активизировались вербовщики террористов

В мессенджере Telegram в несколько раз выросла активность вербовщиков, ищущих исполнителей для участия в диверсиях и терактах на территории России. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Интернет-розыск».

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В апреле 2025 года было выявлено 366 аккаунтов вербовщиков, а в мае — 1098. Также за месяц троекратно увеличилось и количество сообщений с признаками вербовки — 5 и 15 тысяч постов соответственно.

Обвиняемого в вербовке террористов студента Дукаева сочли социально опасным

За тысячу долларов потенциальным террористам предлагают устраивать взрывы на железной дороге. За попытку лишить жизни российского офицера обещают и более крупные суммы, однако в итоге диверсанты получают лишь тюремные сроки.

7 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассказала, что в Тюменской области за прошедшие 1,5 года террористы завербовали 11 детей. Чаще всего преступники толкают подростков к совершению терактов на объектах железной дороги. Силовики отмечают, что обязательное условие преступников — те заставляют исполнителей снимать происходящее на видео и присылать полученный ролик в качестве отчета кураторам.