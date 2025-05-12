В Приморье предупредили о высоком классе пожарной опасности в лесах региона

В ряде районов Приморского края в период с 12 по 14 мая отмечен высокий риск возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Примгидромета.

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В частности, 12 мая в число пожароопасных районов вошли Анучинский, Октябрьский и Чугуевский. 13-14 мая к ним дополнительно присоединятся Яковлевский муниципальный округ, Дальнереченский район и Уссурийский городской округ.

Синоптики обратились к жителям и гостям края с просьбой соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.

Запрещается разводить костры в лесу, сжигать сухую траву и мусор на огородах и придомовых участках.