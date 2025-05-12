Арестовали 23 фигуранта дела о кражах у участников СВО в аэропорту

Арестованы 23 человека, занимавшиеся мошенничеством в отношении участников СВО. По данным правоохранительных органов, среди задержанных оказались пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД, работавших в аэропорту. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статьям о краже, мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие установило, что коррумпированные полицейские помогали таксистам выявлять потенциальных жертв среди военнослужащих, а затем блокировали попытки пострадавших добиться справедливости.

"По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании 15 членов группировки, включая одного из организаторов – Алексея Кабочкина. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия, а транспортная полиция начала служебную проверку в отношении руководства аэропортового подразделения.