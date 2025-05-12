Мосгорсуд отменил решение по иску экс-солистки "Миража"

Суд Москвы пересмотрела резонансное дело между бывшими участницами группы "Мираж". По информации ТАСС, Московский городской суд отменил предыдущее решение, обязывавшее Маргариту Суханкину выплатить компенсацию и публично извиниться перед Наталией Гулькиной за высказывания в интервью на YouTube-канале.

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Конфликт возник после февральского интервью 2024 года, где Суханкина поделилась воспоминаниями о совместной работе. Гулькина потребовала признать эти высказывания порочащими её репутацию и взыскать 6 млн рублей. Первоначально суд частично удовлетворил иск, назначив компенсацию в 150 тысяч рублей, но апелляция полностью отменила это решение.

Мосгорсуд установил, что спорные фразы носили субъективный характер и не содержали утверждений о конкретных фактах. Экспертное заключение лингвиста, на которое ссылался истец, было признано необъективным, отражающим личное мнение специалиста. Суд подчеркнул, что высказывания в интервью не имели негативного окраса и не обвиняли Гулькину в аморальном поведении.

Ранее сообщалось, что фигуранта дела о гибели экс-финалистки "Миссис Россия" арестовали.