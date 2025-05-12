МВД предупредило о новой схеме мошенничества при онлайн-покупках
Злоумышленники стали активно использовать новую схему обмана, притворяясь покупателями на интернет-площадках. Как сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России, преступники убеждают продавцов, что оплатили товар через "защищенную систему", после чего отправляют фиктивную ссылку для получения платежа.
При переходе по такой ссылке и вводе банковских данных вся информация моментально попадает в руки мошенников. Это позволяет им незамедлительно списывать средства с карты ничего не подозревающей жертвы.
Сотрудники МВД отмечают, что хотя схема изначально нацелена на продавцов, чаще всего жертвами становятся обычные покупатели.
В ведомстве настоятельно рекомендуют совершать покупки только на проверенных торговых площадках, тщательно изучать отзывы о продавцах и никогда не переходить по подозрительным ссылкам, особенно при получении сообщений о якобы совершенных платежах.
Особую бдительность следует проявлять при общении с новыми или малоизвестными продавцами. В случае малейших сомнений в безопасности транзакции лучше воспользоваться официальными платежными системами проверенных маркетплейсов.
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