МВД предупредило о новой схеме мошенничества при онлайн-покупках

Злоумышленники стали активно использовать новую схему обмана, притворяясь покупателями на интернет-площадках. Как сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России, преступники убеждают продавцов, что оплатили товар через "защищенную систему", после чего отправляют фиктивную ссылку для получения платежа.

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При переходе по такой ссылке и вводе банковских данных вся информация моментально попадает в руки мошенников. Это позволяет им незамедлительно списывать средства с карты ничего не подозревающей жертвы.

Сотрудники МВД отмечают, что хотя схема изначально нацелена на продавцов, чаще всего жертвами становятся обычные покупатели.

В ведомстве настоятельно рекомендуют совершать покупки только на проверенных торговых площадках, тщательно изучать отзывы о продавцах и никогда не переходить по подозрительным ссылкам, особенно при получении сообщений о якобы совершенных платежах.

Особую бдительность следует проявлять при общении с новыми или малоизвестными продавцами. В случае малейших сомнений в безопасности транзакции лучше воспользоваться официальными платежными системами проверенных маркетплейсов.

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