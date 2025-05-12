Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск спортивного интернет-издания sports.ru, обязав американскую корпорацию Google и ее дочернюю компанию в России "Гугл" восстановить на всех их облачных сервисах аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение sports.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

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В документе отмечается, что односторонний отказ ООО "Гугл" и Google LLC от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play о распространении программных продуктов, заключенного с ООО "Спортс.ру" признан недействительным. В апреле представитель защиты СМИ, партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян заявил, что суд в Калифорнии может вынести решение в мае по иску компании Google о запрете российским медиа продолжать судебные процессы за рубежом.

По его словам, Alphabet (материнская компания Google) продолжает скрывать от международного инвестиционного сообщества масштаб судебных процессов, возбужденных по искам российских телеканалов.