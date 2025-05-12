Вандалы осквернили памятник советским воинам в Таллине

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об осквернении памятника советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В ведомстве отметили, что информация об осквернении монумента в Эстонии появилась в СМИ. Уточняется, что памятник изрисовали краской.

В связи с этим Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что вандалы разбили памятник советскому солдату в чешском городе Теплице, сбросив фигуру военного с пьедестала. По факту осквернения памятника будет возбуждено уголовное дело.