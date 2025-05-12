Главаря «Таганской» ОПГ приговорили к 25 годам колонии

Лидера «Таганской» организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам колонии. Его признали виновным в убийствах, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил журналист «Вечерней Москвы» из зала Московского городского суда.

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— Суд приговорил Игоря Жирноклеева к 25 годам колонии. Кроме того, прекратили уголовное преследование по нескольким эпизодам по 159 и 158 статьям, — рассказал журналист из зала суда.

Первые 12 лет Жирноклеев будет отбывать в тюрьме, остальное время в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф на четыре миллиона рублей.

Суд над членами «Таганской» ОПГ длился почти три года, потому что присяжные боялись работать с такими матерыми преступниками. Жертвами «таганских» стали многие бизнесмены и криминальные авторитеты, в том числе «патриарх» преступного мира Дед Хасан. История группировки — в материале «Вечерней Москвы».