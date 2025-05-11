Фигуранта дела о гибели экс-финалистки "Миссис Россия" арестовали

Тимирязевский суд Москвы санкционировал арест мужчины, обвиняемого в причинении смерти финалистке конкурса "Миссис Россия" Наталье Маурер. Следствие утверждает, что подозреваемый, будучи знакомым погибшей, во время конфликта нанес женщине смертельные травмы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на инстанцию.

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Погибшая в 2019 году завоевала титул "Миссис Нижний Новгород" и представляла регион на общероссийском конкурсе. Профессиональная скрипачка выступала в дуэте с супругом - солистом нижегородского театра оперы и балета. Трагический инцидент оставил троих детей без матери.

Обвиняемому грозит до 15 лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Наталью Маурер похоронили в родном Нижнем Новгороде, где она проживала с семьей. Судебное разбирательство по этому резонансному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что задержаны трое подозреваемых в попытке убийства москвича, сделавшего замечание хулиганам.