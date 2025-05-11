На месторождении «Харапурнефтегаз» второй день продолжается пожар. Пострадали три человека, они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, на площадке, где работает компания «Белоруснефть-Сибирь», вчера вечером, 10 мая, загорелись скважины. В настоящее время горят два факела высотой 25 метров.

На кадрах, опубликованных очевидцами, из-под основания вышки вырывается пламя, она кренится, теряет равновесие и падает в сторону рядом стоящих административных зданий.

«По факту происшествия на месторождении в ЯНАО организована доследственная проверка. На месте работают специалисты», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в конце марта на горящей нефтяной базе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв — из-за разгерметизации воспламенившегося резервуара случилась детонация.