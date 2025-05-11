В Шатуре собака породы алабай вырвалась с частного участка и набросилась на ребёнка, едущего по дороге на велосипеде. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Типичная Шатура».

Инцидент произошел в дачном секторе, на улице Пионерской.

На кадрах видно как мальчик едет на велосипеде по дороге и останавливается, чтобы подождать идущих следом людей. В этот момент к нему подбегает черный алабай, вырвавшийся из-за забора. Собака кусает ребенка в спину, и валит на землю, продолжая атаковать. В итоге взрослые совместными усилиями смогли отогнать агрессивного пса. Мальчика отвели в сторону, он шел самостоятельно, но при этом держался за пораненную руку.

«Владельцы крупных собак, особенно сторожевых пород, несут огромную ответственность. Не стоит недооценивать силу и инстинкты своих питомцев», — пишут авторы канала.

Они отмечают, что «до беды оставались секунды».

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В соцсетях пишут, что мальчику 6 лет. Мама мальчика пожаловалась, что у владельца животного 3 собаки, которые «свободно бегают по участку и регулярно роют подкопы у забора». Врачи поставили ребенку 6 уколов от бешенства, а родители написали заявление в полицию.