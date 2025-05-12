В Приморье перевернулись две лодки с рыбаками, один человек погиб

Весенняя погода очень обманчива, тем более, если речь идет о море. В Приморском крае зафиксировано сразу два происшествия с рыбаками, которые решили в хорошую погоду половить рыбу с лодок близ Владивостока, сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС. В итоге, два перевернутых судна, четверо спасенных и один погибший.

© Российская Газета

По данным спасателей, 11 мая в 13:40 поступило сообщение о том, что у берега в районе бухты Щитовая перевернулась лодка с двумя рыбаками. В результате происшествия погиб мужчина. Второго человека, к счастью, удалось спасти.

Чуть позже, в 14:40, поступила информация о том, что уже в районе бухты Три поросенка перевернулась еще одна лодка. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в море трех рыбаков рядом с судном. Все они спасены и находятся в удовлетворительном состоянии.