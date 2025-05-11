В Хабаровском крае девушку придавило Кремлем во время парада. Об этом пишет Telegram-канал 360 ЧП.

Стоящая в багажнике грузовика конструкция зацепилась звездой за висевший над дорогой трос с флагами и повалилась, стоящая рядом с ней девушка не смогла удержать равновесие и упала на асфальт, после чего макет упал прямо на нее. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется, однако в процессе падения ей удалось несколько смягчить урон, подставив руку.

До этого в Краснодарском крае ребенок упал с большегруза на выставке военной техники.

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

Инцидент произошел в городе Армавире на выставке военной техники. На кадрах с места происшествия видно, как дети ползают по большегрузу, однако в какой-то момент один из малолетних не удержался и упал с крыши кабины на асфальт. Информации о состоянии ребенка не поступало.