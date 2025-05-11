Дети мигрантов, чьи родители недавно получили гражданство РФ, задержаны за осквернение георгиевского флага в Обнинске. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Калужской области.

По данным следствия, несовершеннолетние, чьи родители недавно стали гражданами Российской Федерации, осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага.

Инцидент произошел на территории ЖК «Космос 2.0», на улице Табулевича. Местные жители пояснили, что задержанные посетили ЖК в качестве гостей.

Россиянам напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленты

Личности нарушителей установлены, они вместе с родителями доставлены в Следственный комитет для дачи объяснений, уточнили в пресс-службе.

Следственный комитет России по Калужской области инициировал проверку по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

Кроме того, в рамках отдельного уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) СК намерен оценить законность предоставления гражданства родителям несовершеннолетних.