Несовершеннолетний житель Кузбасса планировал совершить теракт на территории военкомата

Несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ по региону.

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В публикации утверждается, что несовершеннолетний планировал совершить взрыв на территории военного комиссариата города Новокузнецка в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области.

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По данному факту было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Приготовление к террористическому акту», суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подростков якобы за попытку взрыва военкомата, находящегося недалеко от здания вокзала.

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