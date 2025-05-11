Тело жестоко убитой девушки нашли в российском городе

Тело 18-летней девушки обнаружили висящим на прутьях металлического забора около территории парка «Счастье есть» в Перми. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета (СК) РФ.

По словам представителей ведомства, местная жительница погибла в результате несчастного случая — криминальной составляющей нет. Правоохранители отметили, что к текущему моменту организована проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

— Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы, — передает сообщение отделения СК по Пермского краю РИА Новости.

При этом местные СМИ также сообщили, что тело девушки обнаружили утром около входа в бар «Пиво. Мясо», где до этого она отдыхала вместе с подругой. Очевидцы сначала приняли увиденный силуэт за манекен. Как утверждается, ночью в клубе подруга погибшей потеряла ту из виду и долго не могла найти. Их знакомые, которые также были в баре, говорили, что когда девушка покинула заведение, за ней вышли трое мужчин, передает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Другой случай произошел в апреле, когда женщина нашла обглоданный животными труп на своем дачном участке в Волоколамском районе Московской области.