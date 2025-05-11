В Кисловодске неизвестный поджёг символ СВО на въездной стеле в город
В Кисловодске в Ставропольском крае неизвестный поджёг символ СВО на въездной стеле в город.
Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
«Негодяй поджёг букву V на нашей въездной стеле. Оперативная группа выехала и работает на месте... Поимка и наказание — дело времени», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в результате поджога буква полностью выгорела. Личность и местонахождение вандала выясняются.
Позднее Моисеев добавил, что на месте уже установили временную букву.
«В самое ближайшее время сделаем и установим постоянную конструкцию и отремонтируем повреждённые участки стелы», — сообщил глава города.
Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют двоих подростков в Обнинске Калужской области на предмет осквернения георгиевской ленты.