В Кисловодске в Ставропольском крае неизвестный поджёг символ СВО на въездной стеле в город.

Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Негодяй поджёг букву V на нашей въездной стеле. Оперативная группа выехала и работает на месте... Поимка и наказание — дело времени», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате поджога буква полностью выгорела. Личность и местонахождение вандала выясняются.

Позднее Моисеев добавил, что на месте уже установили временную букву.

«В самое ближайшее время сделаем и установим постоянную конструкцию и отремонтируем повреждённые участки стелы», — сообщил глава города.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют двоих подростков в Обнинске Калужской области на предмет осквернения георгиевской ленты.