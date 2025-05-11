Петербургский школьник остался без пальца, взорвав петарду у себя дома

В Петербурге 15-летний школьник остался без пальца, взорвав петарду у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел в квартире на улице Доблести, где 15-летний гимназист неосторожно обращался с пиротехническим изделием. Петарда взорвалась у него в руке, в результате чего подростку оторвало фалангу пальца. Также он получил множественные рваные раны кисти.

Пострадавший доставлен в Педиатрический университет с травмами средней степени тяжести. По данным источников, подросток ранее не состоял на учете в правоохранительных органах.

До этого юноше оторвало руку взрывом петарды в Петербурге. Бригада скорой помощи доставила молодого человека в медицинское учреждение. Пострадавший с травматической ампутацией левой кисти, открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями был помещен в реанимацию.