В российском городе обнаружили тело девушки, погибшей жуткой смертью

В Перми в микрорайоне Закамск произошёл шокирующий инцидент, сообщает "URA.RU" Утром 11 мая на остром металлическом заборе было обнаружено тело молодой девушки. Сообщение о находке появилось ночью в местном телеграм-канале, после чего на место прибыли представители полиции.

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По предварительной версии следствия, криминальная составляющая в смерти девушки отсутствует.

«Рассматривается версия несчастного случая, проводится проверка», — заявили сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл около четырёх часов утра. Первоначально прохожие приняли тело за манекен, но, подойдя ближе и увидели, что перед ними погибшая.

«Когда откинули волосы со лба, стало понятно, что это человек», — поделился один из свидетелей.

Следствие уточняет все обстоятельства случившегося.

На данный момент личность погибшей устанавливается. Точные причины смерти станут известны после судебно-медицинской экспертизы.