Автомобиль влетел в толпу во время нелегальных гонок в Ангарске

В Ангарске во время нелегальных автогонок машина врезалась в толпу зрителей. От травм погибла 17-летняя девушка, ещё несколько человек доставили в больницу. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая на 9-м километре автодороги «Ангарск — Тальяны».

«Водитель автомобиля, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части, с последующим съездом с дороги и наездом на другую автомашину», — сказано в сообщении.

В результате ДТП 17-летняя пешеход погибла на месте происшествия, другие травмированные были доставлены в медицинское учреждение.

По данным прокуратуры, в зрителей врезался 31-летний водитель Toyota Chaser.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД.

В региональном ГИБДД заявили, что координатором гонки была местная жительница, её уже доставили к следователям для дачи показаний.