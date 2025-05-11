Автомобиль влетел в толпу во время нелегальных гонок в Ангарске
В Ангарске во время нелегальных автогонок машина врезалась в толпу зрителей. От травм погибла 17-летняя девушка, ещё несколько человек доставили в больницу. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.
Инцидент произошел в ночь на 11 мая на 9-м километре автодороги «Ангарск — Тальяны».
«Водитель автомобиля, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части, с последующим съездом с дороги и наездом на другую автомашину», — сказано в сообщении.
В результате ДТП 17-летняя пешеход погибла на месте происшествия, другие травмированные были доставлены в медицинское учреждение.
По данным прокуратуры, в зрителей врезался 31-летний водитель Toyota Chaser.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД.
В региональном ГИБДД заявили, что координатором гонки была местная жительница, её уже доставили к следователям для дачи показаний.