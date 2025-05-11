Жертвой взрыва на российской углеобогатительной фабрике стал один человек

Стало известно, что появилась одна жертва взрыва после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Якутии в Telegram-канале.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью», — рассказали в ведомстве. Там также принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Состояние других пострадавших не изменилось, им оказывают помощь медики.

О взрыве и последовавшим за ним пожаре на углеобогатительной фабрике в Якутии стало известно ночью 7 мая. На фабрике взорвался метан на одном из складов готовой продукции, находившиеся в здании в тот момент четверо сотрудников получили сильные ожоги.