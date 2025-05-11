Полиция задержала подозреваемого в избиении сотрудницы клуба в Калининграде

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области заявили о задержании подозреваемого в избиении сотрудницы караоке-клуба в Калининграде.

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Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Полицейскими задержан подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью калининградки», — указывается в заявлении.

Уточняется, что он был доставлен в ОМВД России по Ленинградскому району. Мужчина уже сознался в содеянном.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Калининградской области сообщили о возбуждении уголовного дела на калининградца, подозреваемого в избиении сотрудницы караоке-клуба. Как стало известно ранее, речь идёт о бронзовом призёре России по боевому самбо Алексее Гончарове.