В Ингушетии шестеро неизвестных на машине похитили мужчину

В Ингушетии разыскивают похитивших человека шестерых мужчин, сообщает СУ СК по республике.

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения местного жителя в Назрановском районе республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 10 мая группа неустановленных лиц, с применением оружия заставила местного 28-летнего жителя сесть в машину, после чего похитители скрылись на нескольких машинах. Это произошло возле продуктового магазина в селении Яндаре.

Как говорится в сообщении ведомства, для оперативного расследования дела на место происшествия выехал глава следственного управления региона Ахмед Асхабов, а также опытные следователи и криминалисты. С места преступления изъяты гильзы и травматический пистолет.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Похищенный не пострадал и сейчас находится дома, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.