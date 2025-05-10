На мужчину натравили стаффорда и шарпея на Урале

В Каменске-Уральском стаффорд и шарпей искусали местного жителя. Его увезли на скорой с множественными травмами. Супруга потерпевшего говорит, что собак натравили после конфликта в магазине и драки, сообщает E1.ru.

Супруга пострадавшего Елена рассказала, что инцидент произошел накануне после 23:00.

По версии Елены, она и ее муж Федор зашли в магазин вместе с незнакомыми женщиной и мужчиной, которых сопровождали собаки. Все четверо стояли в очереди и не общались, поначалу ничто не предвещало конфликта.

«Она попросила ее пропустить. Всё спокойно было, я ей сказала: „Проходите“. И мы начали потом выходить, они остановились. А потом она ударила меня в спину ногой на улице. Я ей тоже ответила. Муж начал заступаться», — рассказала Елена.

По ее словам, на Федора напал спутник собачницы, затем появился еще один мужчина.

«Муж начал убегать, они за ним вдвоем. Между домов на него спустили собак»,— рассказала жена пострадавшего.

Елена забежала в первый попавшийся подъезд, попросила о помощи. Жильцы дома вызвали скорую и полицию.

Федор сейчас находится в больнице, ему зашили ногу и ухо, по всему телу у него укусы. Пациенту поставили прививки от столбняка и бешенства.

Полиция Каменска-Уральского возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Виновным грозит до двух лет. Полицейские устанавливают личности владелицы собак и двух мужчин.