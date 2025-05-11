На Сахалине арестовали мужчину, умышленно сбившего на машине человека

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, умышленно сбившему на машине человека в результате конфликта у магазина в Корсакове Сахалинской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области фигуранту уголовного дела, наехавшему автомобилем на молодого человека 9 мая 2025 года в городе Корсакове, предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных пп. "е, и" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета используемого в качестве оружия). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По уголовному делу продолжается комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Как ранее сообщали ТАСС в СУ СК России, конфликт с участием группы людей в состоянии алкогольного опьянения произошел у магазина "Пивной рай" рано утром 9 мая. Под колесами машины погиб 36-летний житель Новосибирска, которого умышленно переехал молодой человек 2001 года рождения. Он был задержан на месте происшествия. Отмечалось, что задержанный также напал с ножом на другого потерпевшего, он жив.