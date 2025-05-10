Выживший в утонувшем автобусе петербуржец год спустя рассказал о трагедии

Житель Санкт-Петербурга, который оказался единственным выжившим пассажиром после падения автобуса в реку Мойку, спустя год после трагедии в субботу, 10 мая, рассказал о случившемся.

Он отметил, что водитель транспорта сразу же вызвал у него подозрения. Мужчина зашел в салон автобуса вместе со своей невестой и почувствовал неладное, хотя сам транспорт впоследствии ехал ровно и вопросов не вызывал. Однако на подъезде к Мойке автобус стал петлять, после чего рухнул в реку.

Мужчина рассказал, что уже в воде ему удалось по поручням добраться до разбившегося лобового стекла и всплыть на поверхность. При этом его возлюбленной спастись не удалось.

— Она была очень сильного характера женщина. И очень сильно меня любила. Я ее тоже.... Но сейчас жизнь умерла. Она очень боевой человек была, — передает слова петербуржца «Московский комсомолец».

Автобус упал в реку днем 10 мая 2024 года. Это произошло в районе дома 69 на Большой Морской улице. На момент происшествия в салоне было около 20 человек. После инцидента управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса Рахматшоха Курбонова.