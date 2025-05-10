Жители Верхней Пышмы в Свердловской области пожаловались в полицию на реконструкторов, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, в парке «Патриот» 10 мая прошла масштабная реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия слышались звуки взрывов, автоматные очереди, над полем сражения поднимался густой дым.

Некоторые горожане не знали о грядущем событии, испугались и сообщили о «перестрелке» в полицию, отметили журналисты.

Верхняя Пышма — город областного подчинения в Свердловской области России, административный центр одноимённого городского округа. Один из четырёх городов-спутников Екатеринбурга, к которому примыкает с севера.

В населенном пункте нередко проходят крупные акции. Так, 24 февраля 2025 года реконструкторы воссоздали события февраля 1918 года, когда российские войска остановили германское наступление на Петроград.

«По сценарию, по каким-то историческим канонам, чтобы было видно, как действовали войска, какие у них были униформа, снаряжение, тактические приёмы», — пояснил исполнительный директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов.

Помимо военной формы, оружия и боеприпасов, в битве была задействована и специальная техника. Например, пулемётный бронеавтомобиль «Джеффери», который участники собирали на протяжении двух лет по чертежам капитана Поплавко.