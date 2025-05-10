Вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км, введен оранжевый авиационный код. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

Ученые отметили, что в 16:30 по местному времени эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 3.5 км над уровнем моря.

«Шлейф пепла протянулся на 21 км на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: ОРАНЖЕВЫЙ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Оранжевый код запрещает пролет вблизи вулканов, поскольку облака пепла могут вызвать поломку или катастрофу воздушного судна.

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Карымский — один из наиболее активнейших вулканов Восточной вулканической зоны Камчатки. Пепел при выбросах поднимается до 2.5-3 км над уровнем моря. При сильных извержениях пеплопады возможны в Мильково (90 км от вулкана) и Петропавловске-Камчатском (115 км)