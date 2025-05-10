На Камчатке проснулся вулкан Карымский, выпущено предупреждение для авиации
Вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км, введен оранжевый авиационный код. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.
Ученые отметили, что в 16:30 по местному времени эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 3.5 км над уровнем моря.
«Шлейф пепла протянулся на 21 км на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: ОРАНЖЕВЫЙ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Оранжевый код запрещает пролет вблизи вулканов, поскольку облака пепла могут вызвать поломку или катастрофу воздушного судна.
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Карымский — один из наиболее активнейших вулканов Восточной вулканической зоны Камчатки. Пепел при выбросах поднимается до 2.5-3 км над уровнем моря. При сильных извержениях пеплопады возможны в Мильково (90 км от вулкана) и Петропавловске-Камчатском (115 км)