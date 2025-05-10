Аэропорт Читы приостанавливал прием и отправку рейсов из-за горящей сухой травы. Пламя подобралось к летному полю. К 11:30 (мск) ситуация стабилизировалась, воздушная гавань начала работу в обычном режиме, сообщает Росавиация.

В субботу официальный представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал о ситуации, сложившейся в международном аэропорту Читы.

«Аэропорт Чита (Кадала) с 09.10 МСК временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава), возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю», — заявил Кореняко.

По его словам ситуация находится под контролем. Аэропорту и самолетам ничто не угрожает.

Позже Кореняко добавил, что https://t.me/korenyako/1097 читинский аэропорт «открыт на прием и выпуск воздушных судов» с 11.10 МСК.

Ранее полетные ограничения с 09:27 были введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево).