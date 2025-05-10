В Подмосковье мужчина случайно подорвал себя и гостя гранатой

В подмосковном Лосино-Петровском мужчина подорвал гранатой себя и приятеля.

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Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла в доме в проезде Горького. Местный житель хранил у себя гранату и решил ее продемонстрировать гостю. Мужчины вышли в подъезд, и в это время раздался взрыв. Оба погибли на месте.

Региональное ГСУ СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия и боеприпасов, по статьям 109 и 222 УК РФ. На месте работает оперативная группа, устанавливаются обстоятельства гибели людей.