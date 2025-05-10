В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:27 мск введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE), рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Кореняко отметил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Напомним, что в пятницу, 9 мая, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в воздушной гавани Нижнекамска были введены в 07:50 мск и сняты в 14:00 мск.