В Турции задержали разыскиваемого Россией за терроризм преступника

В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за терроризм
Преступника, разыскиваемого Россией за терроризм, задержали в Турции.
Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», - написал министр в соцсети X.
Кроме того, в Анталье в результате операции задержали «вора в законе» Б. П., которого разыскивала Грузия по «зеленому бюллетеню». Злоумышленник действовал в основном в России. Когда были проведены задержания, не уточняется.
Ранее правоохранители Турции передали российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество.