Изнасилованная медиамагнатом женщина стала адвокатом Пи Дидди

Американский рэпер Шон Комбс (Пи Дидди, Diddy) нанял в качестве нового адвоката темнокожую женщину, изнасилованную медиамагнатом — юристку Николь Уэстморленд. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В 2001 году президент лейбла Cash Money Records Альфред Кливленд изнасиловал Уэстморленд в туалете на одной из своих вечеринок. Женщина несмотря на угрозы заявила в полицию, Кливленда признали виновным. В 2008 году она также подала в суд на его брата рэпера Birdman, организовывавшего вечеринку, и на их лейбл. Сейчас Уэстморленд владеет юридической фирмой.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант, известный своими громкими секс-вечеринками, ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Накануне Дидди отказался от сделки о признании вины.