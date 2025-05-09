Раненый в результате обстрела ВСУ в Курской области умер

ТАСС

Житель села Званное Глушковского района Курской области, получивший ранение при обстреле со стороны ВСУ, умер. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Раненый в результате обстрела ВСУ в Курской области умер
© РИА Новости
"К сожалению, раненый при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти - раны были слишком серьезными. Выражаю искренние соболезнования родным", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Хинштейн сообщал об обстреле жилого дома в селе Званное, в результате которого множественные осколочные ранения головы, плеча и живота получил 65-летний мужчина.

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Александр Хинштейн
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