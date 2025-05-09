Раненый в результате обстрела ВСУ в Курской области умер

Житель села Званное Глушковского района Курской области, получивший ранение при обстреле со стороны ВСУ, умер. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"К сожалению, раненый при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти - раны были слишком серьезными. Выражаю искренние соболезнования родным", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Хинштейн сообщал об обстреле жилого дома в селе Званное, в результате которого множественные осколочные ранения головы, плеча и живота получил 65-летний мужчина.