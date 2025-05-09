С венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты

Неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые 6 мая были возложены к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС "Хебертсхаузен" вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в ФРГ.

6 мая на территории мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря Дахау прошли траурные мероприятия, посвященные памяти расстрелянных в 1941-1942 годах советских военнопленных и убитых в 1944 году красноармейцев. В них принимали участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, сотрудники российской дипмиссии, представители Русской православной церкви, многочисленные соотечественники, проживающие в Германии, активисты, а также неравнодушные граждане ФРГ. Они возложили венки и цветы к памятнику на территории бывшего стрельбища СС "Хебертсхаузен", где были зверски расстреляны тысячи советских военнопленных. Затем состоялась заупокойная лития по усопшим.

В Дахау в 1944 году расстреляли 92 красноармейцев - участников лагерного сопротивления, которые входили в "Братский союз военнопленных" (БСВ). Это крупнейшая организация лагерного сопротивления в годы Второй мировой войны. Ее центр находился в лагере для пленных офицеров Красной армии Мюнхен-Перлах.

Штабу БСВ удалось создать разветвленную сеть ячеек более чем в 20 лагерях, а также наладить контакты с антифашистским немецким народным фронтом на юге Германии. Союз собирался организовать восстания во всех лагерях вокруг Мюнхена и впоследствии взять контроль над городом в свои руки. Накануне намеченного восстания гестапо раскрыло деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и 4 сентября 1944 года казнены. Эти события фигурировали в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе.

О бывшем концлагере Дахау

Дахау - первый концлагерь, созданный на территории нацистской Германии. Он был открыт 22 марта 1933 года. Лагерь находился в 17 км от Мюнхена, на окраине одноименного города.

Первоначально там содержались евреи, цыгане, а также политические противники нацистского режима. В итоге через Дахау прошли более 200 тыс. заключенных из 24 стран, в том числе из СССР.

До сих пор точно не установлено, сколько людей погибли за его стенами. По разным сведениям, это 40-45 тыс. человек. 29 апреля 1945 года Дахау был освобожден американскими войсками.